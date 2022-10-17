В России за сутки выявили 10,4 тыс. случаев коронавируса

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CentralAsia (CA) - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России стал минимальным с начала августа и составил более 10,4 тыс. случаев, скончались 92 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

«В РФ выявлено 10 403 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 604 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 18,8%,» - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 22 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 50 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 13 субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 12 354 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 1 951. Показатель заболеваемости за сутки стал минимальным с начала августа, однако тогда отмечался рост числа заболевших.

За минувшие сутки скончались 92 человека, накануне сообщалось о 94 умерших.

«Выздоровели за сутки 14 513 человек, или на 21,3% меньше в сравнении с 16 октября», - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 314 957 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 388 993 умерших и 20 618 358 выздоровевших.