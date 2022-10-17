ISW: Украинские войска удерживают свои позиции от российских атак в районе Бахмута (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 16:25, 17 октября 2022
- Просмотров: 319
- Обновлено: 17:13, 17 октября 2022
CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 16 на 17 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, украинские военные официальные лица заявили 16 октября, что украинские войска удерживают свои позиции от российских атак в районе Бахмута.
Выводы института:
Украина должна вернуть определенные районы, находящиеся в настоящее время под российским контролем, чтобы обеспечить свою долгосрочную безопасность и экономическую жизнеспособность.
Способность Украины защитить себя от нового нападения России требует освобождения большей части Херсонской и Запорожской областей. Экономическое здоровье Украины требует освобождения остальной части Запорожской области и большей части Донецкой и Луганской областей, включая по крайней мере часть территории, взятый Россией в 2014 году. Безопасность Украины существенно повысится за счет освобождения Крыма, что также принесет пользу способности НАТО защитить ее юго-восточный фланг.
Несколько российских источников сообщили о возобновлении украинских атак на Херсонском направлении, а украинские источники сообщили о большем количестве ежедневных обстрелов и ракетных ударов.