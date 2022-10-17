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ISW: Украинские войска удерживают свои позиции от российских атак в районе Бахмута (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 16 на 17 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, украинские военные официальные лица заявили 16 октября, что украинские войска удерживают свои позиции от российских атак в районе Бахмута.

Выводы института:

Украина должна вернуть определенные районы, находящиеся в настоящее время под российским контролем, чтобы обеспечить свою долгосрочную безопасность и экономическую жизнеспособность.

Способность Украины защитить себя от нового нападения России требует освобождения большей части Херсонской и Запорожской областей. Экономическое здоровье Украины требует освобождения остальной части Запорожской области и большей части Донецкой и Луганской областей, включая по крайней мере часть территории, взятый Россией в 2014 году. Безопасность Украины существенно повысится за счет освобождения Крыма, что также принесет пользу способности НАТО защитить ее юго-восточный фланг.

Несколько российских источников сообщили о возобновлении украинских атак на Херсонском направлении, а украинские источники сообщили о большем количестве ежедневных обстрелов и ракетных ударов.

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