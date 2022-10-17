Россия запустила по Украине 42 дрона, 30 из них летели на Киев, — МВД Украины

CentralAsia (CA) - Глава МВД Украины Денис Монастырской заявил, что сегодня, 17 октября по территории Украины запустили 42 дрона, передает «РБК-Украина».

«Не только в Киеве были прилеты дронов, также были они в Сумской, Днепропетровской областях. Но в целом сегодня утром Украина была атакована 42 дронами, из них 36 были сбиты», - сказал он.

По его словам, в сторону Киева войска РФ выпустили около 30 дронов. Украинские военные сбили 25 беспилотников, 5 дронов достигли своих целей.

В то же время пресс-секретарь Воздушных сил Украины отмечает, что российские войска выпустили по Украине 43 дрона.

«Летели все с юга, 43. 37 уничтожены», - говорится в сообщении.

По данным ВСУ, дроны-камикадзе летели на Киев с юга через всю Украину.

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за обстрелов оказались обесточенными сотни населенных пунктов.

«Зафиксировано пять ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом»,— написал Шмыгаль в Telegram. Также, по словам премьер-министра, из-за ракетных обстрелов по критической инфраструктуре Сумской и Днепропетровской областей оказались «обесточены сотни населенных пунктов». Он призвал жителей Украины «сознательно подойти к экономному потреблению электроэнергии».

Сегодня, 17 октября, о взрывах в центре города сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Также было объявлено о приостановке работы харьковского метро. Ранее сегодня ночью на востоке и юге Украины была объявлена воздушная тревога.