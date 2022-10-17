Суд признал недействительным протокол о выдвижении Нуржана Альтаева кандидатом в президенты Казахстана

CentralAsia (KZ) - Суд района «Байконыр» в Астане признал недействительным протокол заседания РОО «Мұқалмас» о выдвижении Нуржана Альтаева кандидатом в президенты Казахстана, сообщает Zakon.kz.
«Судом установлено, что на общем собрании РОО "Мұқалмас" большинство участников проголосовало против выдвижения Нуржана Альтаева кандидатом в президенты РК», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что объединение «Мұқалмас» через суд требует признать недействительным выдвижение Альтаева.
7 октября бывший вице-министр Нуржан Альтаев подал сомнительные документы в ЦИК. Тогда ЦИК сообщил, что Альтаев предоставил выписку из протокола заседания РОО «Мұқалмас», но вместе с тем в комиссию также поступили заявления от ряда руководителей филиалов объединения о фальсификации протокола.