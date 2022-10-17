Талибы призвали страны бывших СССР, НАТО и США выплатить компенсации за нанесенный вред афганской экологии

Собрание талибов по случаю Недели глобальных климатических изменений

CentralAsia (CA) - Заместитель министра иностранных дел в афганском правительстве, сформированном радикальным движением «Талибан», Шер Мохаммад-Аббас Станикзай попросил мировое сообщество помочь в разрешении экологических проблем в Афганистане, которые возникли из-за использования СССР, НАТО и США различных типов вооружений. Соответствующее заявление он сделал на мероприятии по случаю Недели глобальных климатических изменений, сообщает телеканал TOLOnews.

«Не только мы, но и весь мир несет ответственность [за решение проблем в экологической сфере Афганистана], потому что они нанесли ущерб окружающей среде Афганистана», — сказал Станикзай.

Он пояснил, что имеет в виду последствия применения пороха, химического оружия и авиабомб в период присутствия советской армии в Афганистане в период с 1979 по 1989 годы и войск НАТО с 2001 по 2021 годы, из-за чего, по словам замглавы МИД, афганцы подвержены раку чаще жителей других стран.

Например, жители восточной провинции Нангархар до сих пор жалуются на кожные заболевания, нервные расстройства и снижение урожайности после того, как США применили там в 2017 году «Мать всех бомб» (GBU-43/Massive Ordnance Air Blast).

Заместитель премьер-министра Афганистана Абдул Салам Ханафи заявил, что одним из негативных последствий изменения климата в Афганистане является нарушение баланса осадков и несвоевременные снегопады.

По данным Министерства здравоохранения страны, более 2000 человек ежегодно умирают в результате респираторных заболеваний и загрязнения воздуха, которые вызваны изменением климата.