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На выборы президента аккредитованы наблюдатели от четырех международных организаций

CentralAsia (KZ) -  Центризбирком РК аккредитовал международных наблюдателей за выборами президента Казахстана от четырех международных организаций.

Секретарь ЦИК Мухтар Ерман выступил с докладом на заседании комиссии.

«По состоянию на 17 октября в ЦИК от министерства иностранных дел Казахстана на аккредитацию представлены кандидатуры 43 наблюдателей от четырех международных организаций и одного иностранного государства», - рассказал Мухтар Ерман.

По словам секретаря ЦИК, аккредитацию на выборы прошли представители Миссии наблюдателей от СНГ, Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, Миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за выборами, Миссии наблюдателей от Организации тюркских государств, а также наблюдатели от Грузии.

Согласно законодательству, сбор подписей и регистрация кандидатов завершится 21 октября. Предвыборная агитация продлится до 18 ноября. 19 ноября – день тишины. Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября.

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