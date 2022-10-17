На выборы президента аккредитованы наблюдатели от четырех международных организаций

CentralAsia (KZ) - Центризбирком РК аккредитовал международных наблюдателей за выборами президента Казахстана от четырех международных организаций.

Секретарь ЦИК Мухтар Ерман выступил с докладом на заседании комиссии.

«По состоянию на 17 октября в ЦИК от министерства иностранных дел Казахстана на аккредитацию представлены кандидатуры 43 наблюдателей от четырех международных организаций и одного иностранного государства», - рассказал Мухтар Ерман.

По словам секретаря ЦИК, аккредитацию на выборы прошли представители Миссии наблюдателей от СНГ, Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, Миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за выборами, Миссии наблюдателей от Организации тюркских государств, а также наблюдатели от Грузии.

Согласно законодательству, сбор подписей и регистрация кандидатов завершится 21 октября. Предвыборная агитация продлится до 18 ноября. 19 ноября – день тишины. Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения