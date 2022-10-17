Минобороны России сообщило об ударах по энергообъектам Украины

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CentralAsia (CA) - Министерство обороны России сообщило, что 17 октября вооруженные силы нанесли удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины. В Москве заявили, что использовалось оружие большой дальности воздушного и морского базирования, «все назначенные объекты поражены».

Утром власти Киева, Сумской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской областей Украины сообщили о ракетных ударах и атаках дронов-камикадзе. Были повреждены объекты инфраструктуры, а также жилой дом в украинской столице, власти Киева заявили о трех погибших.

В сводке Минобороны РФ говорится, что на купянском направлении (Харьковская область) артиллерия и авиация нанесли удары по двум механизированным бригадам ВСУ. Потери украинской стороны в Москве оценили в примерно 160 человек, четыре бронированных машины, два артиллерийских орудия, пикап и два авто.

На лисичанском направлении (ЛНР) силы ВСУ в размере одной БТГ попытались наступать в направлении Стряповки (ДНР), Минобороны России назвало эту попытку неудачной. «Активными действиями российских войск подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи», — заявили в министерстве. Украина потеряла более 50 военнослужащих, шесть танков, две бронированные машины и четыре пикапа, говорится в сводке.

На николаево-криворожском направлении российские войска пресекли попытку украинских подразделений ВСУ прорвать оборону в районе села Брускинского Херсонской области. Уничтожено более 100 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

В Харьковской и Николаевской областях и ДНР уничтожены склады боеприпасов, ремонтная база вооружения и техники ВСУ, хранилище топлива для военной техники. Вблизи поселка Казачая Лопань российские войска нанесли поражение украинской батарее РСЗО «Смерч», в районе села Металловка Харьковской области — батарее американских гаубиц M777.

Уничтожено девять беспилотников, в воздухе сбит 21 снаряд РСЗО HIMARS и «Ольха», перехвачены две ракеты HARM.