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В Таджикистане стартовала активная фаза учений Коллективных сил ОДКБ

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане на полигоне Харбмайдон сегодня, 17 октября началась активная фаза совместного учения Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2022», сообщает пресс-служба организации.

Участники отработают меры по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-члена Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Участникам учения предстоит отработать комплекс учебно-боевых задач по подготовке и ведению КСБР ЦАР совместной операции, подразделения выполнят специальные задачи по ликвидации незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности, освобождению захваченных объектов, ведению боевых и специальных действий по восстановлению участка государственной границы.

В практических действиях на полигоне Харбмайдон принимают участие воинские контингенты государств - членов ОДКБ Центрально-Азиатского региона, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Общая численность участников учений составляет около 1 тыс. человек и свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

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