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Главы МИДов ЕС согласовали отправку гражданской миссии на границу Армении и Азербайджана

CentralAsia (CA) -  Министры иностранных дел Евросоюза на заседании в Люксембурге согласовали развертывание гражданской миссии на армянской части границы с Азербайджаном. Из Грузии в Армению будут переведены порядка 40 европейских наблюдателей. Мониторинговая миссия на границе продлится не более двух месяцев. Об этом сообщается в заявлении совета Евросоюза.

«Отправка до 40 экспертов ЕС по мониторингу вдоль международной границы Армении с Азербайджаном нацелена на строительство мер доверия в условиях нестабильности, которая создает риск для жизни людей и представляет угрозу для процесса урегулирования конфликта»,— передаются в документе слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Решение об отправке гражданской миссии было принято по итогам четырехсторонних встреч, состоявшихся на пражском саммите Европейского политического сообщества между президентами Армении, Азербайджана, Франции и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Президент Армении Никол Пашинян заявил, что правительство его страны предложило властям Азербайджана провести комиссию по делимитации границы и пограничной безопасности 31 октября в Брюсселе. Несмотря на переговорный процесс, стороны периодически обвиняют друг друга в атаках на приграничные позиции. 15 октября Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле армянских позиций на границе.

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