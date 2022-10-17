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Шавкат Мирзиёев уволил трех чиновников

CentralAsia (UZ) -  По данным корреспондента Kun.uz, Азизбек Латифжонов освобожден от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям.

Азизбек Латифжонов был назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям по финансово-экономическому и материально-техническому обеспечению в октябре 2017 года.

Кроме того, Сирожиддин Бердикулов освобожден от должности заместителя председателя Государственного комитета ветеринарии и развития животноводства. Он работает в этой должности с июня 2017 года.

Бекзод Умматов также покинул пост заместителя председателя Антимонопольного комитета. Он занял эту должность в феврале 2019 года.

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