Шавкат Мирзиёев уволил трех чиновников

CentralAsia (UZ) - По данным корреспондента Kun.uz, Азизбек Латифжонов освобожден от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям.

Азизбек Латифжонов был назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям по финансово-экономическому и материально-техническому обеспечению в октябре 2017 года.

Кроме того, Сирожиддин Бердикулов освобожден от должности заместителя председателя Государственного комитета ветеринарии и развития животноводства. Он работает в этой должности с июня 2017 года.

Бекзод Умматов также покинул пост заместителя председателя Антимонопольного комитета. Он занял эту должность в феврале 2019 года.