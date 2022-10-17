Главы МИДов ЕС одобрили новый транш военной помощи Украине на €500 млн

CentralAsia (CA) - Главы МИДов стран Евросоюза (ЕС) утвердили предоставление Украине шестого транша военной помощи на сумму €500 млн. Также они согласовали запуск тренировочной миссии для украинских военных. Общая сумма военной помощи Украине от ЕС достигнет €3,1 млрд.

В пресс-релизе совета ЕС говорится, что €490 млн потратят на военную технику, еще €10 млн предназначены для покрытия расходов на необходимое оборудование, средства индивидуальной защиты, аптечки для оказания первой помощи и топливо. «ЕС будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо»,— пообещал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Миссия ЕС под подготовке украинских военных продлится два года. Ориентировочно расходы на нее оцениваются в €106,7 млн. «Миссия будет обеспечивать координацию с двусторонней деятельностью государств-членов в поддержку Украины, а также с другими международными партнерами-единомышленниками и будет открыта для участия третьих государств»,— пояснили в Совете ЕС.

Боррель рассказывал, что €500 млн Украине выделят за счет Европейского фонда мира. Тренировочная миссия будет функционировать на территории ЕС с середины ноября, планируется тренировать около 15 тыс. украинских солдат. Штат по обучению разместят в Польше.

Financial Times сообщала, что Украина потребовала от ЕС более «стабильной и предсказуемой» финансовой поддержки. Киев рассчитывает в 2023 году получить от своих международных партнеров $38 млрд бюджетной помощи или около $3,5 млрд в месяц. По данным Politico, в ЕС заканчиваются средства на возмещение поставок оружия Украине.