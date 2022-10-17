Стрельбу на военном полигоне в России открыли добровольцы из Таджикистана, - РБК

CentralAsia (CA) - Стрельбу на военном полигоне в Белгородской области РФ, где вечером 15 октября погибли 11 человек, открыли граждане Таджикистана 1999 и 1998 года рождения Аминзод Тоджиддин и Мехроб Рахмонов, мобилизованные военкоматом Чертановского района Москвы. Об этом сообщили РБК источник, близкий к Следственному комитету, и источник, знакомый с ходом расследования.

В военную часть, которая расположена в селе Солоти Валуйского городского округа, они прибыли 11 октября.

Спустя четыре дня, в субботу, 15 октября, Минобороны РФ сообщило, что двое граждан «одной из стран СНГ» открыли стрельбу во время занятия по огневой подготовке с добровольцами на полигоне Западного военного округа. 11 человек погибли, еще 15 пострадали. Нападавших убили ответным огнем. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что среди погибших нет жителей региона.

Следственный комитет открыл уголовное дело «по факту преступных действий в Белгородской области», сообщало ведомство без уточнения конкретной статьи. По данным «Коммерсанта», дело возбудили по статье об убийстве, но к ней могут добавить и ст. 205 («Теракт»).

По словам собеседников РБК, в результате стрельбы были убиты 11 человек, а в медицинские учреждения с ранениями были доставлены 17 пострадавших.

Погибшие были призваны из Рязани (1998 и 1977 года рождения), Нижегородской области (три человека, 1971, 1977 и 1978 года рождения), Воскресенска (два человека, 1994 и 1986 года рождения), Смоленска (1983 года рождения) и подмосковного Дмитрова (1981 года рождения).

Также погибли 53-летний уроженец Херсонской области, призванный комиссариатом Якутии, и уроженец Украины. Как минимум трое из погибших были призваны на службу по контракту — оба военнослужащих из Воскресенска и военный из Смоленска.