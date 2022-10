The Elders приветствуют Элбэгдорж Цахиа как своего нового члена

Элбэгдорж Цахиа

CentralAsia (MNG) - The Elders приветствовали Элбэгдорж Цахиа, бывшего президента Монголии, как нового члена группы.

Президент Элбэгдорж является первым бывшим главой государства из Азии, присоединившимся к The Elders, основанной Нельсоном Манделой в 2007 году. Он руководил переходом своей страны к демократии в 1990-х годах и является международным борцом за права человека, свободу, ядерное разоружение и изменение климата.

Элбэгдорж был президентом с 2009 по 2017 год и премьер-министром в 1998 и с 2004 по 2006 год. Он помог пересмотреть отношения своей страны с ее соседями, включая Россию и Китай, а также утвердить Монголию как конституционную демократию в самом сердце Азии.

The Elders приветствуют президента Элбэгдорж в группе, поскольку они обсуждают проблемы, стоящие перед миром в предстоящем десятилетии. Его понимание геополитики Азии, прав человека и многостороннего диалога об угрозах существованию будет иметь решающее значение для предстоящей деятельности The Elders.

Президент Элбэгдорж станет одним из одиннадцати нынешних старейшин и первым, кто присоединится к ней с начала 2019 года. Группа, состоящая из бывших мировых лидеров, лауреатов Нобелевской премии мира и защитников прав человека, продвигает глобальные решения экзистенциальных угроз и поощряет этичное лидерство.

Мэри Робинсон, председатель The Elders и бывший президент Ирландии, сказала: «Я рада приветствовать Цахиагийна Элбэгдоржа в The Elders. Он является ведущим голосом в области демократии, разоружения и надлежащего управления в Азии, который привнесет уникальный взгляд на работу The Elders. Мои собратья-старейшины и я с нетерпением ждем совместной работы с ним в предстоящие годы, чтобы решить взаимосвязанные проблемы, стоящие перед человечеством».

Элбэгдорж Цахиа сказал: «Для меня большая честь присоединиться к The Elders в это критическое время. Чтобы противостоять нашим глобальным вызовам, миру необходим целостный подход, который ставит людей и их права в центр внимания. Меня вдохновляет видение надежды, мужества и стойкости Нельсона Манделы, и я с нетерпением жду возможности работать вместе с моими собратьями-старейшинами над построением более безопасного, здорового и справедливого мира для всех».

