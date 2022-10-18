Состоялось 14-е заседание монголо-финляндской межправительственной комиссии

CentralAsia (MNG) - Четырнадцатое заседание Межправительственной комиссии по экономическому, научному и техническому сотрудничеству между Монголией и Финляндией состоялось 17 октября в Улан-Баторе.

Заседание проходило под председательством министра образования и науки Энх-Амгалан Лувсанцэрэн с монгольской стороны и государственного секретаря по внешней торговле и экономическому сотрудничеству Министерства иностранных дел Финляндии Нины Васкунлати.

В ходе встречи стороны обсудили укрепление дружественных отношений между двумя странами и возрождение экономических отношений после пандемии, особенно расширение сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, экологии, лесного хозяйства, возобновляемых источников энергии, культуры, образования, информационных технологий и горнодобывающей промышленности. , по результатам встречи был составлен совместный протокол.

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