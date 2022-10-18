Отношения Индии с Россией очень критичны и важны: посол в России

Паван Капур

CentralAsia (MNG) - На заседании «Программа глав миссий правительства Индии» также присутствовали послы Индии в США, Нидерландах, Турции, Монголии и Того.

Отношения Индии с Россией очень критичны и важны, заявил в понедельник посол Индии в России Паван Капур.

«Отношения Индии с Россией очень критичны и важны. На протяжении многих лет у нас были обмены во всех областях. Вы хорошо знаете о нашем сотрудничестве в тяжелой промышленности в 1950-х и 1960-х годах, у нас было огромное сотрудничество в оборонном секторе», — сказал Капур.

Он выступал здесь на мероприятии, организованном CII (The Confederation of Indian Industry - Конфедерация индийской промышленности) в партнерстве с Invest Punjab.

На заседании «Программа глав миссий правительства Индии» также присутствовали послы Индии в США, Нидерландах, Турции, Монголии и Того.

Капур отметил, что для индийского бизнеса на российском рынке открывается множество новых возможностей, особенно на фоне ухода из этой страны многих западных компаний.

Ряд западных бизнес-структур вышел из России в связи с ее нападением на Украину, а также последующими экономическими санкциями, введенными против нее Соединенными Штатами и Европой.

«После начала конфликта произошел уход большого количества западных компаний — европейских и американских компаний, которые ушли с российского рынка, не все потому, что они этого хотели, поскольку рынок был ценен для многих из этих компаний», — сказал он.

«Мы получили от россиян конкретный список, которым мы поделились с CII и крупными отраслевыми палатами», — сказал он, имея в виду области, в которых индийские компании и штаты, такие как Пенджаб, могут извлечь выгоду из нынешней ситуации.

Что касается сельского хозяйства, у фруктовых и овощных концентратов есть большой потенциал, потому что многие операторы в этих областях ушли.

По его словам, пищевые добавки и ароматизаторы являются еще одной областью сельскохозяйственного сектора, которую Пенджаб может исследовать.

Для автомобильной промышленности требуется много запчастей для транспортных средств.

Это может быть полезно.

Кроме того, хлопковая промышленность и Лудхияна являются центром производства текстиля и пряжи, что может быть полезно.

«Некоторые аспекты упаковочной промышленности, потому что многие западные компании, которые занимались упаковкой, ушли с рынка. Кроме того, может быть полезна джутовая, текстильная и резиновая промышленность, для которых у нас есть отличная база здесь, в Пенджабе», — добавил он.

Амит Тапар, председатель CII Государственного совета Пенджаба, рассказал о том, как индийские фирмы могут воспользоваться стратегией «Китай плюс один», согласно которой глобальные фирмы ищут альтернативные места для ведения бизнеса за пределами Китая.

Он сказал: «Существует много антикитайских настроений не только в США, но и во всем мире, и я думаю, что у Индии есть большой потенциал, на котором можно заработать».

Позже, отвечая на вопросы, посол Индии в США Таранджит Сингх Сандху сказал, что полупроводникам уделяется очень много внимания.

По его словам, в США есть специальная инициатива и в Индии есть специальная инициатива.

Этот подход «один плюс» обеспечивает огромный потенциал в области полупроводников, сказал Сандху, добавив, что полупроводниковая промышленность потребует огромной квалифицированной рабочей силы, и подчеркнул необходимость наличия этих ресурсов.

Надежные цепочки поставок сейчас являются важной и неотъемлемой частью, — добавил Сандху.

Капур также сказал: «Просто повторю то, что сказал посол Таранджит Сандху, возможность для« Китая плюс один »для Индии огромна».

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