Мөнхжин принял госсекретаря МИД Финляндии Нину Васкунлати

CentralAsia (MNG) - 17 октября заместитель министра иностранных дел Мөнхжин Батсумбэрэл принял госсекретаря по вопросам внешней торговли и экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Финляндии Нину Васкунлати.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам обогащения отношений и сотрудничества экономическим содержанием, расширения сотрудничества в сферах торговли, окружающей среды, лесного хозяйства, культуры, продовольственного снабжения, туризма, а также некоторых региональных и международных вопросов.

В этот день в Улан-Баторе состоялось четырнадцатое заседание Монголо-финляндской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

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