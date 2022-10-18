Мэрия города Улан-Батор будет сотрудничать с сетью магазинов шаговой доступности CU

CentralAsia (MNG) - Меморандум о сотрудничестве был подписан между мэрией города Улан-Батор и материнской компанией сети магазинов CU повседневного спроса Premium Group LLC для обеспечения населения здоровой пищей, поддержки занятости и открытия бизнеса. Кроме того, будет активизирована деятельность в направлении распространения культуры столицы, предупреждения преступности и правонарушений, поддержки устойчивого развития окружающей среды и общества. В связи с этим исполняющий обязанности главы мэрии города Улан-Батор И.Баатархуу и главный исполнительный директор ООО Premium Group А.Ганболд подписали Меморандум о сотрудничестве.

Исполняющий обязанности главы мэрии города Улан-Батор И.Баатархуу сказал: «В рамках меморандума о сотрудничестве мы будем сотрудничать с сетью магазинов шаговой доступности CU по шести направлениям. Бренд CU работает со многими сетевыми магазинами в Улан-Баторе и представил новая культура обслуживания. Они обеспечивают безопасность пищевых продуктов и ответственно работают над социальными вопросами. Это также открыло возможность удобного обслуживания граждан и установленных стандартов. Мы благодарны за поднятие стандартных требований на новый уровень в рамках социальной ответственности и предоставление качественных и безопасных продуктов и услуг жителям столицы».

Главный исполнительный директор Premium Group А.Ганболд сообщил, что они будут сотрудничать со столицей в сферах обеспечения безопасности пищевых продуктов, предотвращения правонарушений и правонарушений, предоставления рабочих мест и поддержки начинающих предпринимателей.

Он также подчеркнул, что будет осуществляться многоплановая работа, включающая распространение и популяризацию международного опыта бренда CU по всему городу Улан-Батор, трудоустройство молодежи, ее обучение и рекламу в рамках работы по предупреждению преступности.

Например, сетевые магазины будут рекламировать, что алкоголь, вино и сигареты не могут продаваться лицам моложе 21 года. Бренд CU работает примерно с 270 сетевыми магазинами. В будущем это число будет увеличиваться. У нас есть много малых и средних предприятий и поставщиков услуг, которые поставляют продукцию нашей компании. «Поддерживая их и продавая, мы предоставим возможность развиваться вместе», — добавил он.

В столице насчитывается 43 236 предприятий малого и среднего бизнеса и услуг (МСП), что составляет 68 процентов МСП Монголии. МСП составляют 70% национального рынка труда, но на их долю приходится лишь 2,4% экспорта и 18,3% ВВП.

Поэтому создание этого Меморандума о сотрудничестве имеет много значений, таких как поддержка малого и среднего бизнеса, распространение опыта, производство продуктов питания и овощей, логистика, маркетинг и сервис. Кроме того, Меморандум о сотрудничестве предусматривает поддержку и сотрудничество в реализации продуктов питания, произведенных субъектами МСП, и товаров через сеть магазинов CU в зарубежных странах.

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