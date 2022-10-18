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Премьер Монголии носит часы около в 10 раз дороже, чем премьер России

CentralAsia (MNG) -  Премьер-министр Монголии показал свои «дорогие» часы в ФРГ.

На часы Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай обратили внимание пользователи соцсети Монголии. Фотографиями они поделились в Твиттере.

На эту публикацию отреагировали монголы, заявив, что в действительности часы стоят $23 228.

Премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай встретился 14 октября в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем. Во время встречи он случайно показал свои часы, собственно, на фотографии.

Пользователи социальных сетей Монголии сразу же опередили его часы и узнали часы Rolex Datejust 41 Blue из 18-каратного белого золота/стали Jubilee 41 мм (Rolex, Datejust 41 Blue 18k White Gold/Steel Jubilee 41mm).

Тогда премьер-министр России Михаил Мишустин носит часы швейцарской марки Baume & Mercier. Стоимость часов составляет около двух тысяч долларов (около 125 тысяч рублей).

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