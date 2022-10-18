Россия и Украина обменялись пленными по формуле 108 на 110

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CentralAsia (CA) - Обмен пленными между Москвой и Киевом завершен, российская сторона получила 110 человек, украинская — 108, заявил в телеграм-канале глава признанной РФ Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Две женщины отказались ехать на Украину и решили остаться в России», — написал он.

Обмен пленными между сторонами Пушилин анонсировал ранее днем. Формат сделки предполагал обмен 110 человек на 110, причем Москва передавала Киеву в основном женщин. Россия намеревалась вернуть 30 военных из республик Донбасса и других регионов страны, а также 80 гражданских моряков, уточнил он. При этом Минобороны России сообщило, что возвращены 72 моряка с гражданских судов.

«Обмен прошел при личном участии уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные граждане России будут доставлены в Москву», — добавили в ведомстве.

По данным главы офиса президента Украины Андрея Ермака, российская сторона передала среди прочего 37 человек, плененных на мариупольском металлургическом комбинате «Азовсталь» — 11 офицеров, 85 рядовых и сержантов. Украина получила 35 женщин — бойцов ВСУ, 32 — из Военно-морских сил, 12 — из теробороны, восемь — из Нацгвардии, пятерых из транспортной службы (ДССТ), четырех пограничников и 12 гражданских лиц, рассказал Ермак.

«Это был нервный обмен. Слишком много деталей и моментов, которые могли повлиять на процесс, изменить его ход. При обменах всегда много рисков», — добавил он.

Россия и Украина обменялись пленными 13 октября. Тогда обмен прошел по формуле 20 на 20. 22 сентября Россия тогда получила 55 военнослужащих, а также оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, которого считают кумом президента РФ Владимира Путина. Украина получила 215 военных.