В Краснодарском крае РФ военный самолет упал в жилом квартале. Погибли 13 человек (видео)

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- 10:10, 18 октября 2022
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CentralAsia (CA) - Бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске (Краснодарский край, Россия), пилоты катапультировались, сообщили в Минобороны РФ.
«17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск», - говорится в сообщении.
Спасатели завершили разбор завалов на месте пожара, который вспыхнул после падения Су-34. Найдены 10 тел, общее число жертв выросло до 13. Среди погибших есть трое детей. Об этом сообщает Минздрав России.
В МЧС заявили, что разбор завалов завершен, в ходе поисковой операции были спасены 68 человек, более 360 эвакуированы.
«По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете», - заявили в Минобороны РФ.