экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Краснодарском крае РФ военный самолет упал в жилом квартале. Погибли 13 человек (видео)

CentralAsia (CA) -  Бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске (Краснодарский край, Россия), пилоты катапультировались, сообщили в Минобороны РФ.

«17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск», - говорится в сообщении.

Спасатели завершили разбор завалов на месте пожара, который вспыхнул после падения Су-34. Найдены 10 тел, общее число жертв выросло до 13. Среди погибших есть трое детей. Об этом сообщает Минздрав России.

В МЧС заявили, что разбор завалов завершен, в ходе поисковой операции были спасены 68 человек, более 360 эвакуированы.

«По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете», - заявили в Минобороны РФ.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Состоялось 14-е заседание монголо-финляндской межправительственной комиссии
  • Россия и Украина обменялись пленными по формуле 108 на 110
  • В Казахстане ожидаются дожди, снег и похолодание


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com