Таджикистан проверяет сообщения о причастности своих граждан к теракту на полигоне в России

CentralAsia (TJ) - Посольство Таджикистана в Москве уточняет информацию о возможной причастности граждан республики к теракту в воинской части в Белгородской области РФ, в результате которого погибли 11 человек и были ранены еще 15. Ранее в Минобороны России сообщили, что стрельбу на полигоне открыли двое граждан «одной из стран СНГ», впоследствии ликвидированные. Telegram-каналы и РБК писали, что речь идет об уроженцах Таджикистана, мобилизованных военкоматом Чертановского района Москвы.

«Посольство в Москве пытается установить причастность граждан Таджикистана к инциденту»,— цитируют «РИА Новости» сообщение пресс-службы таджикского диппредставительства.

В сообщении Министерства обороны России о трагедии на белгородском военном полигоне не уточнялись какие-либо персональные данные о террористах. Также не уточнялось, из каких регионов были погибшие и раненые. Главы российских субъектов начали выступать с заявлениями об отсутствии жителей их регионов среди участников инцидента.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что среди погибших были добровольцы из региона, заключившие контракт с Минобороны РФ.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения