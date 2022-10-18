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Таджикистан проверяет сообщения о причастности своих граждан к теракту на полигоне в России
Продолжение: Стрельбу на военном полигоне в России открыли добровольцы из Таджикистана, - РБКПредыстория: Граждане одной из стран СНГ устроили теракт на полигоне в Белгороде: 11 человек погибли, - Минобороны РФ

CentralAsia (TJ) -  Посольство Таджикистана в Москве уточняет информацию о возможной причастности граждан республики к теракту в воинской части в Белгородской области РФ, в результате которого погибли 11 человек и были ранены еще 15. Ранее в Минобороны России сообщили, что стрельбу на полигоне открыли двое граждан «одной из стран СНГ», впоследствии ликвидированные. Telegram-каналы и РБК писали, что речь идет об уроженцах Таджикистана, мобилизованных военкоматом Чертановского района Москвы.

«Посольство в Москве пытается установить причастность граждан Таджикистана к инциденту»,— цитируют «РИА Новости» сообщение пресс-службы таджикского диппредставительства.

В сообщении Министерства обороны России о трагедии на белгородском военном полигоне не уточнялись какие-либо персональные данные о террористах. Также не уточнялось, из каких регионов были погибшие и раненые. Главы российских субъектов начали выступать с заявлениями об отсутствии жителей их регионов среди участников инцидента.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что среди погибших были добровольцы из региона, заключившие контракт с Минобороны РФ.

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