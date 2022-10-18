SailingStone проголосует против поглощения Turquoise Hill компанией Rio Tinto за $3,3 млрд

Монгольские шахтеры компании Оюу-Толгой

CentralAsia (MNG) - Инвестиционная консалтинговая фирма заявила, что заявка Rio Tinto значительно занижает стоимость Turquoise Hill Resources, которой принадлежит 66% акций медно-золотого рудника Оюу-Толгой в Монголии.

Компания SailingStone Capital Partners объявила о планах голосовать против сделки Rio Tinto стоимостью 3,3 млрд долларов по получению полного права собственности на Turquoise Hill Resources.

Поставщик инвестиционных решений, являющийся подразделением Pickering Energy Partners, владеет 2,2% акций Turquoise Hill Resources.

В прошлом месяце Rio Tinto заключила обязывающее соглашение с Turquoise Hill Resources о приобретении оставшихся 49% акций последней, которыми она ранее не владела.

Согласно условиям сделки, горнодобывающая компания выплатит миноритарным акционерам Turquoise Hill Resources 43 канадских доллара (31,2 доллара США) за акцию наличными.

В настоящее время внеочередное собрание акционеров Turquoise Hill Resources запланировано на 1 ноября 2022 года.

Закрытие сделки потребует одобрения 66,67% голосов всех акционеров Turquoise Hill Resources, включая Rio Tinto, и одобрения простым большинством голосов миноритарных акционеров первого.

В SailingStone Capital Partners заявили, что предложение Rio Tinto значительно занижает стоимость Turquoise Hill Resources. Кроме того, он пытается воспользоваться «существенными сбоями в управлении», созданными Rio Tinto и независимыми директорами Turquoise Hill Resources за последние 10 лет, заявил поставщик инвестиционных решений.

Turquoise Hill Resources владеет 66% акций медно-золотого рудника Оюу-Толгой в Монголии. Остальные 34% акций монгольского рудника принадлежат государственной компании Erdenes Oyu Tolgoi.

По мнению SailingStone Capital Partners, Оюу-Толгой — это актив, который невозможно воспроизвести. Управляющий фондом сказал, что монгольский рудник, который после инвестиций в размере 16 миллиардов долларов и спустя 17 лет, вот-вот выйдет на рынок меди, который является структурно коротким, и будет зарабатывать миллиарды долларов в год в виде свободного денежного потока в течение десятилетий.

SailingStone Capital Partners заявила: «Rio Tinto и ее тщательно отобранные «независимые» директора одобрили предложение, которое никоим образом не отражает ни текущую, ни будущую стоимость активов непосредственно перед устойчивым первым производством».

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