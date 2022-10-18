Минобороны Украины исключило нейтральный статус страны

Алексей Резников

CentralAsia (CA) - По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, страна не станет отказываться от курса на интеграцию с НАТО и Евросоюзом и в дальнейшем сохранять нейтральный статус. Он подчеркнул, что свыше 70% граждан хотят видеть Украину страной—членом НАТО, а соответствующий государственный курс закреплен в конституции.

«Украина точно не останется «нейтральной», лоббисты Кремля не должны на это надеяться. Курс на евроатлантическую интеграцию закреплен в Конституции Украины, а недавняя подача заявки о членстве является выражением настроений более 70% граждан, которые однозначно поддерживают и стремятся реализовать право Украины на участие в системе коллективной безопасности»,— рассказал Резников на своей странице в Facebook.

Министр отметил, что считает Украину готовой к вступлению в НАТО, а единственной причиной, почему это все еще не произошло, назвал недостаток политической воли у стран—участников альянса.

С 2019 года в украинской Конституции содержатся положения о том, что президент страны является «гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора» (статья 102).

Закрепление за Украиной нейтрального статуса было одним из ключевых требований российской стороны для урегулирования конфликта, о готовности к исполнению которого со стороны украинского руководства сообщалось еще в марте. В дальнейшем официальные лица Украины отказались от каких-либо компромиссных условий, предлагаемых Москвой, а потом и от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. Сам Путин говорил, что у украинской стороны пропало желание вести переговоры, как только российские войска отошли от Киева.