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Монголия запрещает пересадку деревьев от природы

CentralAsia (MNG) -  Монголия объявила о проведении национальной кампании по посадке «Миллиарда деревьев» в рамках глобальной зеленой революции для борьбы с глобальным потеплением и уменьшения воздействия изменения климата. В настоящее время 80% монгольской земли затронуто опустыниванием. Для достижения цели «Миллиард деревьев» Монголии необходимо сажать 150 миллионов семян ежегодно в период с 2022 по 2030 год.

Всего в рамках национального движения «Миллиард деревьев» в столице будет посажено и выращено 120 миллионов деревьев. Однако многие люди пересаживают деревья из леса, а не сажают новые семена. Нет никаких гарантий, что дерево выживет, будучи удаленным из одного места и пересаженным в другое. Кроме того, метод пересадки деревьев может разрушить лесную экосистему.

Поэтому Министерство экологии и туризма запретило высаживать молодые деревья из леса до 1 января 2030 года. Любой, кто вырубит или пересадит молодые деревья из леса, будет оштрафован.

По состоянию на 2020 год площадь лесов в Монголии составляет 18 321 га, или 11,7 процента монгольской земли; 7,9 процента из них составляют леса.

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