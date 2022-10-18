4 страны отказались участвовать в «Евровидние-2023»

CentralAsia (CA) - Сразу четыре страны решили отказаться от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2023». Это Болгария, Черногория, Босня и Герцеговиня, а также Северной Македонии. Об этом сообщила Общественная служба новостей со ссылкой на сайт Eurovisionwolrd.com.

Причем первой отказалась Черногория, где вещатель RTCG признался в отсутствии необходимого бюджета для участия Подгорицы в конкурсе: речь идет о нехватке денег на регистрационный взнос, пребывании в Великобритании, а также отсутствии интереса со стороны спонсоров.

Позже на расходы сослались вещатели из Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, которая не принимала участие в «Евровидении» с 2017 года, и Болгарии, где отметили, что «программа больше не представляет интереса». Под вопросом оказались выступления участников из Словении.

«Евровидение» в 2023 году пройдет в английском Ливерпуле. Заявку на проведение конкурса в следующем году подали 20 британских городов, в шорт-лист позднее вошли семь из них: Ливерпуль, Бирмингем, Глазго, Лидс, М