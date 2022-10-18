Американские ученые создали новый высоколетальный штамм коронавируса

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CentralAsia (CA) - Группа исследователей из Бостона и Флориды (США) создали новый вариант коронавируса. Этот штамм вызывает у лабораторных мышей тяжелое протекание заболевания. Кроме того, летальность составляет 80%, сообщает Daily Mail.

Ученые извлекли шиповидный белок «Омикрон» и связали его с уханьским вариантом COVID-19.

Также в публикации сказано, что ученые утверждают, что выведенный «гибридный» вариант вряд ли будет столь же смертельным для людей, как для грызунов.

В свою очередь химик Ричард Эбрайт из университета Рутгерса заявляет, что подобное опасное исследование может спровоцировать следующую пандемию. Также ведущий ученый Израиля Шмуэль Шапира добавил, что этот тип исследований должен быть запрещен, поскольку это «игра с огнем».