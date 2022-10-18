За сутки войска РФ нанесли 10 ракетных и 58 авиаударов, совершили до 60 обстрелов из РСЗО, – Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки войска РФ нанесли 10 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 18 октября.

Российским ударам подверглись районы более 35 населенных пунктов. В частности, Киева и области, Одесской, Николаевской областей; Белогоровка, Терны, Красногоровка и Марьинка Донецкой области; Новая Каменка и Белогорка Херсонской области. Для этого российские войска использовали крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, задействовано 43 беспилотных летательных аппарата иранского производства Shahed -136, 38 из которых сбиты украинскими военными.

По данным Генштаба, за минувшие сутки украинские войска отразили атаки войск РФ в районе 6 населенных пунктов в Донецкой и Харьковской областях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили российские атаки в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области; Бахмутское, Иванград, Клищеевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения ударных БпЛА Shahed -136 с территории Республики Беларусь.

На других направлениях по данным Генштаба ВСУ войска РФ осуществляли обстрелы:

на Северском направлении - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Середина-Буда и Дмитровка Сумской области;

на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Хатнее, Старица и Стрелечья;

на Купянском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестовое, Гряниковка, Двуречная, Котляровка, Серебрянка и Стельмаховка;

на Лиманском направлении - из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Надежда, Новоегоровка и Терны. Здесь российские войска использовали и ударные БпЛА;

на Бахмутском и Авдеевском направлениях войска РФ наносили огневое поражение из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения;

на Новопавловском и Запорожском направлениях российская армия обстреляла более 15 населенных пунктов. Среди них - Белогорье, Богоявленка, Угледар, Малиновка, Орехов и Шевченко;

на Южнобугском направлении российские военные обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру. Огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Для ведения воздушной разведки войска РФ совершили более 30 вылетов БПЛА.

Генштаб сообщает, что в населенном пункте Благодатное Херсонской области из частных домохозяйств мирных граждан изымают строительные материалы и металлические конструкции усадеб для оборудования инженерных укреплений.

Авиация Сил обороны Украины в течение минувших суток нанесла 22 удара. Подтверждено поражение 18 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также 3 позиций зенитных ракетных комплексов войск РФ. Подразделения противовоздушной обороны Украины сбили 3 крылатые ракеты.

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО и артиллерии, один склад боеприпасов и другие военные цели войск РФ.