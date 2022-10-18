Премьер Великобритании Лиз Трасс отказалась подавать в отставку

CentralAsia (CA) - Премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что не будет подавать в отставку. Она намерена повести Консервативную партию на следующие парламентские выборы. Трасс сказала, что признает свои ошибки.

«Важно то, что я была избрана на этот пост, чтобы служить стране. Мы переживаем очень тяжелые времена. Мы просто не можем позволить себе тратить время на разговоры о Консервативной партии, вместо этого нам надо заниматься делом. Это мое послание коллегам <...> Я останусь на своей должности, чтобы действовать в национальных интересах»,— сказала Трасс телеканалу BBC.

Премьер отметила, что хотела помочь людям справиться со счетами на электроэнергию и с проблемой высоких налогов, но правительство «зашло слишком далеко и слишком быстро». «Я признала это. Я назначила нового канцлера казначейства (министра финансов) с новой стратегией для восстановления экономической стабильности.

В конце сентября премьер вместе с соратником и главой Минфина Квази Квартенгом представила план экономического развития, который включал резкое снижение налогов и другие меры. Это привело к обвалу британских рынков и фунта. Из-за этого премьер уволила министра финансов и отказалась от многих своих планов. Несколько депутатов от Консервативной партии призвали госпожу Трасс уйти в отставку.