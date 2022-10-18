В офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъекту в Киеве

CentralAsia (CA) - Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил в Telegram о трех попаданиях по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил удары по инфраструктуре в Киеве. Он уточнил, что прилет был в Деснянском районе города.

В Броварах Киевской области сработало ПВО.

«В Броварах слышны взрывы. Работает ПВО. Сохраняем спокойствие!» – написал в Telegram мэр города Игорь Сапожко.

Также сообщается о взрывах в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщил в Telegram, что «в городе за пять минут было две серии взрывов». По его словам, «под ударом район одного из промышленных предприятий». В Харькове ненадолго приостанавливало работу метро. О пострадавших пока не сообщается.

Глава администрации Харьковской области Украины Олег Синегубов заявил, что под обстрелами территория всего региона. Воздушная тревога объявлена по всей Украине. Местные СМИ пишут, что два взрыва произошли в Днепре, в результате поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Россия наносит удары по Украине с 10 октября. Вчера, 17 октября, взрывы произошли в Киеве и нескольких областях, были обесточены сотни населенных пунктов. Сегодня, 18 октября, несколько взрывов произошло в Кривом Роге.