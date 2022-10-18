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Советник офиса Зеленского заявил о найденном «ключике» к системе ПВО Украины
Алексей Арестович
Алексей Арестович

CentralAsia (CA) -  Украина нуждается в зенитной артиллерии для борьбы с дронами, сбивать их при помощи ракет «в принципе дурная вещь», заявил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.

«Они [российская сторона] нашли ключик к нашей ПВО, который заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас в борьбе с дронами», — сказал он в эфире YouTube-канала Марка Фейгина.

По мнению Арестовича, Украина может подвергаться массированной атаке дронами еще два-три месяца. «Проблема в том, что наши ракеты начинают быстро заканчиваться. Они не закончатся завтра, это понятно, но это проблема», — добавил он.

Россия с 10 октября наносит массированные удары по Украине. Кремль называл атаки ответом на «диверсию, совершенную на Крымском мосту», а также «другие теракты». Накануне, 17 октября, взрывы произошли в том числе в Киеве, Сумской и Днепропетровской областях. Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что это обесточило сотни населенных пунктов.

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