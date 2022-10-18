В Казахстан ежедневно прибывает до 9 тыс. россиян, - МВД РК

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CentralAsia (KZ) - В Казахстан каждый день въезжает порядка 8–9 тыс. граждан России, выезжает 10–11 тыс. россиян, сообщил глава казахстанского МВД Марат Ахметжанов.

«Мы вернулись к той же ситуации, что и раньше. Теперь количество граждан, прибывающих из России, меньше, чем количество выезжающих»,— рассказал министр журналистам.

Отток россиян начался на фоне объявленной в РФ с 21 сентября частичной мобилизации. 4 октября МВД Казахстана сообщило о прибытии в страну 200 тыс. россиян. В ведомстве говорили, что выдадут России уклоняющихся от мобилизации, только если их объявят в розыск.

По данным Forbes, на фоне мобилизации Россию покинуло примерно 700 тыс. человек. В Кремле эту информацию назвали уткой, но конкретные данные по числу уехавших не привели. 14 октября президент России Владимир Путин сказал, что частичная мобилизация завершится через две недели.

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