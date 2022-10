ISW: Российские войска подкрепляют свои позиции на линии Сватово - Кременная - Лисичанск (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 17 на 18 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска продолжают подкрепление своих позиций на линии Сватово - Кременная - Лисичанск и провели ограниченные наземные атаки западнее Кременной, чтобы вернуть утраченную территорию между Лиманом и Кременной.

По его данным:

Украинские войска в районе Купянска на северо-востоке Харьковской области готовятся продвигаться на восток в сторону Нижней Дуванки, примерно в 14 км к северу от Сватово.

Украинские силы продолжают наносить удары по скоплениям российской живой силы и техники в Запорожской области.

Российские войска провели наземные штурмы в Донецкой области.

Украинские войска продолжают свою кампанию по перехвату российских военных, транспортных и тыловых объектов и районов сосредоточения по всей Херсонской области.