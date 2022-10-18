ISW: Российские войска подкрепляют свои позиции на линии Сватово - Кременная - Лисичанск (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 14:38, 18 октября 2022
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- Обновлено: 14:38, 18 октября 2022
CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 17 на 18 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские войска продолжают подкрепление своих позиций на линии Сватово - Кременная - Лисичанск и провели ограниченные наземные атаки западнее Кременной, чтобы вернуть утраченную территорию между Лиманом и Кременной.
По его данным:
Украинские войска в районе Купянска на северо-востоке Харьковской области готовятся продвигаться на восток в сторону Нижней Дуванки, примерно в 14 км к северу от Сватово.
Украинские силы продолжают наносить удары по скоплениям российской живой силы и техники в Запорожской области.
Российские войска провели наземные штурмы в Донецкой области.
Украинские войска продолжают свою кампанию по перехвату российских военных, транспортных и тыловых объектов и районов сосредоточения по всей Херсонской области.