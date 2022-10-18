В Белоруссию из России прибудут около 170 танков и 200 боевых машин

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CentralAsia (CA) - Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко сообщил, что в страну прибудут около 170 танков, 200 боевых машин и до 100 орудий и минометов из России для использования в составе Региональной группировки войск. В Совбезе Белоруссии заявили, что совместная с Россией региональная группировка начала «поэтапное» размещение.

«В дальнейшем жизнь покажет, в полном масштабе ее развернуть или нет»,— добавили в ведомстве.

«Общая численность к прибытию в РБ составит до 9000 л/с (личного состава), около 170 танков, до 200 ББМ (боевых бронированных машин) и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм»,— написал Ревенко в Twitter.

11 октября президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск «на западных границах Союзного государства». 16 октября глава Минобороны Белоруссии сообщило, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных. Первые эшелоны с военнослужащими РФ прибыли в Белоруссию 15 октября. Также в страну начала прибывать российская авиация.