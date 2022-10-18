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Украина обвинила Иран в военной помощи России

CentralAsia (CA) -  «Соучастником военной агрессии» России называется Иран в официальном заявлении МИД Украины. Основанием для такого обвинения стала информация об использовании российской армией иранских беспилотников. Киев призвал исламскую республику к немедленному прекращению поставок оружия России под угрозой «суровой ответственности».

«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня также обратился к министрам иностранных дел государств-членов Евросоюза с призывом наложить санкции на Иран за помощь России в терроре против украинцев»,— говорится в пресс-релизе на сайте украинского МИД. По данным представителей ведомства, в ближайшее время иранская сторона намерена передать России партию баллистических ракет.

О потенциальном введении санкций против Ирана высказались официальные лица ЕС и США. Замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател подчеркнул, что американская сторона не намерена колебаться в вопросах введения санкций против Ирана и сотрудничающих с ним стран. С 1984 года Иран находится в американском списке государств-спонсоров терроризма.

Ранее в медиа начали появляться сообщения о том, что Россия использует поставленные ей Ираном беспилотники-камикадзе для ударов по украинским территориям. Вчера, 16 октября, газета The Washington Post со ссылкой на источники в западных спецслужбах сообщила, что Иран планирует в ближайшее время тайно поставить России ракеты малой дальности и беспилотники. Иранские официальные лица последовательно отрицают подобные обвинения.

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