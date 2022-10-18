Лавров: никто не сможет вбить клин между Россией и Казахстаном

Сергей Лавров

CentralAsia (KZ) - Россия и Казахстан могут откровенно обсуждать и решать самые непростые вопросы, говорится в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова по случаю 30-летия установления дипотношений между двумя странами. По мнению министра, никто не может вбить клин между Россией и Казахстаном.

Лавров заявил, что отношения между странами «продолжают поступательно развиваться в духе стратегического партнерства и союзничества». Министр считает, что за три десятилетия Россия и Казахстан сумели «не только сохранить, но и укрепить объединяющие наши народы многовековые узы дружбы и добрососедства».

«В будущее наших отношений мы с казахстанскими друзьями смотрим с оптимизмом. Вбить клин между нами никому не под силу. Сложившийся уровень взаимного доверия позволяет откровенно обсуждать любые, даже самые непростые вопросы, которые жизнь порой ставит перед нашими странами, и договариваться о взаимоприемлемых путях их решения»,— написал Сергей Лавров.

Казахстан стал одним из наиболее популярных у россиян направлений на фоне объявленной в РФ с 21 сентября частичной мобилизации. 4 октября МВД Казахстана сообщило о прибытии в страну с конца сентября 200 тыс. россиян. На текущей неделе, по данным ведомства, число прибывающих снизилось: ежедневно в Казахстан въезжает порядка 8–9 тыс. граждан России, выезжает — 10–11 тыс.

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