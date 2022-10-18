В России изменили требования к компаниям с мобилизованными сотрудниками

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CentralAsia (CA) - В требования к предприятиям, сотрудники которых призваны в рамках частичной мобилизации в России, внесли ряд изменений. Соответствующее постановление от 15 октября опубликовано на сайте правительства РФ.

Кроме того, правительство предоставит отсрочку по оплате аренды за федеральное имущество для мобилизованных индивидуальных предпринимателей, учредителей и руководителей компаний, а также бизнесменов, которые отправились на фронт добровольно.

«Решение позволит предотвратить разрыв производственных процессов и затронет 48 сфер деятельности, среди которых перевозки, гидрометеорология, образование, туризм и другие»,— говорится в сообщении.

Полный перечень изменений:

Предприятиям предоставят срок от 3 до 6 месяцев для поиска новых квалифицированных работников вместо мобилизованных;

За призванным на службу сотрудником сохранят его рабочее место – трудовое соглашение с ним приостановят, но не разорвут С новым сотрудником будет заключен срочный трудовой договор;

Сроки действия аттестаций и других разрешений мобилизованных граждан будут продлены в автоматическом режиме, без проведения оценки их знаний и умений;

Компаниям, имеющим лицензию, разрешат продолжить деятельность с минимальным количеством сотрудников. К ним не будут применяться штрафные санкции;

Сроки, цена, виды и объемы работ по контрактам для обеспечения федеральных нужд могут быть изменены, если поставщиками по ним являются компании, сотрудники которых призваны на службу в рамках частичной мобилизации, а также мобилизованные ИП. Представители такого бизнеса не будут включены в реестр недобросовестных поставщиков;

Также правительство РФ предоставит отсрочку по оплате аренды за федеральное имущество для ИП, учредителей и руководителей компаний, призванных в рамках частичной мобилизацию или ушедших на фронт добровольно. Отсрочка по оплате предоставляется на весь срок службы. Мобилизованные получат право без штрафов расторгнуть договор аренды.

Ряд послаблений для мобилизованных предпринимателей предложил Минфин России. В пакете предложений ведомства — отсрочка по налогам, отмена проверок бизнесов и продление срока подачи деклараций.