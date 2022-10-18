Зеленский сообщил о повреждении 30% электростанций в Украине с 10 октября

CentralAsia (CA) - С 10 октября в Украине были повреждены треть электростанций, что привело к отключениям электроэнергии по всей стране, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране», - написал он и добавил, что «места для переговоров с путинским режимом не осталось».

С 10 октября Россия наносит ракетные удары по украинской инфраструктуре. Как сообщало Минобороны РФ, целями являются объекты систем военного управления, связи и энергетики. Удары последовали за терактом на Крымском мосту, который, как заявил президент России Владимир Путин, устроили украинские спецслужбы.

18 октября под обстрел, по сообщениям украинских властей, попали энергообъект в Киеве, северная часть Кривого Рога и Харьков, а Житомир после «прилетов» остался без света и воды.

В Днепропетровске в результате обстрела энергообъект получил «серьезные повреждения», сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. «Там пожар и серьезные разрушения. Без электричества остались отдельные районы Днепра, Синельниково и Васильковки. Обесточена одна из насосных станций «Днепроводоканала». На левом берегу Днепра перебои с водой», — написал в телеграм-канале глава Днепропетровской области Валентин Резниченко.