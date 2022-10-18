Эмомали Рахмон встретился с генсеком ОДКБ
- Таджикистан, политика
- 16:07, 18 октября 2022
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CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в Душанбе встретился с Генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, который находится с визитом в Таджикистане. Об этом сообщает пресс-служба ОДКБ.
Стороны обсудили ситуацию в Центрально-Азиатском регионе и обстановку на таджикско-афганской границе.
Станислав Зась проинформировал Эмомали Рахмона о ходе подготовки к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности в Армении, а также о выполнении ряда отдельных поручений Совета коллективной безопасности.
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