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Эмомали Рахмон встретился с генсеком ОДКБ

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в Душанбе встретился с Генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, который находится с визитом в Таджикистане. Об этом сообщает пресс-служба ОДКБ.

Стороны обсудили ситуацию в Центрально-Азиатском регионе и обстановку на таджикско-афганской границе.

Станислав Зась проинформировал Эмомали Рахмона о ходе подготовки к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности в Армении, а также о выполнении ряда отдельных поручений Совета коллективной безопасности.

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