В Казахстане предлагают запретить электронные сигареты и вейпы

CentralAsia (KZ) - На сайте «открытые НПА» представлена концепция проекта закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения». В документе предлагается норма о запрете оборота электронных сигарет.

«Распространение и потребление электронных систем потребления - вейпов в Казахстане имеют высокие темпы роста ввиду бесконтрольной продажи вейпов, которая осуществляется повсеместно по доступной цене, в особенности подросткам и молодежи.

Территориальная доступность вейпов, которые продаются в каждом розничном продуктовом магазине, финансовая доступность детям и подросткам, где цена не превышает 2000 тенге за вейп», - говорится в сообщении.

Таким образом, Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» предусмотрена норма по запрету выкладки и открытой демонстрации вейпов, продажи ее лицам моложе 21 года.

Отмечается, что действующая норма кодекса в части запрета выкладки табачной продукции и открытой демонстрации табачных изделий не исполняется и повсеместно игнорируется самими предпринимателями, а рынок ЭСП непрозрачен.

«Предлагается введение нормы по запрету оборота электронных систем потребления вейпов и ароматизаторов ввиду высокого потребления вейпов среди подростков и детей, а также бесконтрольной повсеместной продажи, повлекшей вейповую эпидемию в стране», - следует из опубликованного документа.

В ноябре 2021 года бывший министр национальной экономики Асет Иргалиев сообщал, что в Казахстане могут ввести акциз на одноразовые электронные сигареты и вейпы.

Также сообщалось, что новое исследование британского Министерства здравоохранения подтвердило, что кратковременное использование вейпа как минимум на 95 процентов менее вредно, чем курение сигарет. Это может помочь убедить курильщиков перейти на электронные сигареты (ЭС), чтобы в перспективе освободить страну от табачного дыма.

К продвижению таких девайсов стоит подойти с осторожностью, чтобы не побуждать к использованию тех, кто не курит вовсе, говорится в исследовании.

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