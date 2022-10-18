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Посольство Туркменистана в Украине призвало своих граждан покинуть страну

CentralAsia (TM) -  Посольство Туркменистана в Украине разместило обращение, в котором просило своих граждан покинуть страну.

«Призываем граждан Туркменистана покинуть территорию Украины через соседние страны, а также воздержаться от поездок в Украину до отмены военного положения на ее территории», – говорилось в обращении.

Предупреждение было связано с «продолжающимся военным положением на территории Украины, а также с усиливающейся угрозой ракетных обстрелов по всей ее территории».

Отмечается, что все соседи Туркменистана по региону – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан – также призвали своих граждан покинуть Украину «из-за ухудшения ситуации».

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