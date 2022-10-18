Лукашенко считает актуальной разработку беспилотников в Белоруссии

- Азия и мир, политика
- 17:04, 18 октября 2022
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CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 октября обсудит создание белорусских беспилотников. Он считает важным развитие программы БПЛА с учетом военных действий в Украине.
Лукашенко обсудил эту тему на встрече с председателем президиума Национальной академии наук Владимиром Гусаковым. «Как вы здесь конкурируете с прикладной наукой и с предприятиями, создавая новые беспилотные летательные аппараты? Они очень актуальны, исходя из уроков войны в Украине»,— сказал президент Белоруссии.
В белорусском Госкомвоенпроме сообщили, что в пятницу, 21 октября, президенту будут представлены «уже завоевавшие авторитет в вооруженных силах изделия предприятий Госкомвоенпрома, а также новые перспективные образцы беспилотных летательных аппаратов, средства борьбы с ними и их практическое применение».
10 октября Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск договорились о развертывании региональной группировки войск. Это стало ответом на якобы готовящийся удар с территории Украины. 15 октября в Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными. При этом Лукашенко считает, что надо остановить военный конфликт России и Украины, а потом уже разбираться, кто виноват.