Посол США в Узбекистане принял присягу

Джонатан Хеник

CentralAsia (UZ) - Посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов принял участие в традиционной церемонии приведения к присяге вновь назначенного посла США в Узбекистане Джонатана Хэника, сообщает ИА «Дунё».

Джонатан Хэник, поблагодарив за оказанное ему высокое доверие, отметил, что «представление США в Узбекистане является огромной честью в жизни дипломата». Он вспомнил свой визит в Узбекистан впервые в бытность студентом университета в начале 90-х и прохождение первой дипломатической службы в Ташкенте. Американский дипломат подчеркнул, что с момента своего первого посещения убедился в особом гостеприимстве, искренности и доброте узбекистанцев.

Он заверил, что «приложит все усилия для всестороннего развития американо-узбекского стратегического партнерства, поддержки независимости, суверенитета и безопасности Узбекистана, а также дальнейшего демократического и экономического развития страны».

Как сообщает посольство Узбекистана, в ходе состоявшейся после официальной церемонии встречи Жавлон Вахабов и Джонатан Хэник обсудили текущее состояние и перспективы развития узбекско-американского сотрудничества.