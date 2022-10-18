Рада Украины признала независимость Ичкерии

CentralAsia (CA) - Верховная Рада одобрила законопроект о признании независимости Чеченской Республики Ичкерии, сообщил член фракции «Слуга народа» Александр Бакумов. В поддержку этого решения проголосовали 287 народных депутатов, еще 64 в голосовании не участвовали.

Документ внесли в Раду 11 июля депутаты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов. Глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что депутаты «слишком поздно вспомнили о статусе Ичкерии». Кремль назвал эту инициативу «юридической безграмотностью».

Непризнанная Чеченская Республика Ичкерия возникла в 1991 году после распада СССР. Де-факто ее ликвидировали во время второй чеченской кампании в 2000 году. В начале 2000-х ее независимость признал Афганистан под управлением террористической организации «Талибан».