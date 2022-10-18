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Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном увеличился почти на 30%

CentralAsia (KZ) -  Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном увеличился почти на 30%, сообщает пресс-служба национальный палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен».

«На протяжении последних пяти лет наблюдается стабильный рост товарооборота между странами. Так, в первом полугодии 2022 года составил $2,6 млрд, что на 27,13% выше показателя за аналогичный период 2021 года. При этом объем экспорта вырос на 30,9%, а импорт – на 17,4%», - говорится в сообщении.

Внимание обращается в первую очередь на вопросы ставок при транзитных перевозках, взаимное признание сертификатов, цен на хлопковое сырье, пряжу и ткани, а также вопросы трудовой миграции. Эти и многие другие вопросы стоят на повестке Казахстано-Узбекского делового совета.

«Казахстан является третьим (после КНР и РФ) внешнеторговым партнером Узбекистана с удельным весом в товарообороте 8,9%. По данным Внешнеторговой палаты, наиболее крупными статьями казахстанского экспорта в Узбекистан являются нефть и нефтепродукты, пшеница, мука, семена подсолнечника, черные и цветные металлы, продукты неорганической химии и продовольственные товары», - отмечает палата.

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