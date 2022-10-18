Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 11 областях Казахстана

CentralAsia (KZ) - Штормовое предупреждение объявлено в столице и 11 регионах Казахстана, передает РГП «Казгидромет».

19 октября в Астане ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с.

Ночью и утром на севере, юге, в центре Абайской области ожидается туман.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный утром и днем на большей части 15-20, в северной половине области порывы 23 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Актобе днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15 м/с.

На юге и в горных районах Алматинской области ожидается туман. В Алматы ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Атырау днем ожидается ветер юго-западный, порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-западный днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем в Костанайской области ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с. В Костанае днем ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

Ночью и утром 19 октября на западе, юге Мангистауской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на южный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на южный, днем порывы 15-18 м/с

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на юге, западе области порывы 25 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

Днем на западе, севере, в центре Улытауской области ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем ожидается ветер южный, юго-западный порывы 18 м/с.

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