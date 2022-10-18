Минобороны России сообщило об уничтожении станции космической связи под Одессой

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CentralAsia (CA) - В район села Палиевка Одесской области российскими военными уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины, говорится в сообщении Минобороны России.

Село Палиевка относится к Беляевскому району Одесской области, расположено примерно в 20 км к северу от Одессы. Накануне об атаке дронов в Одесской области сообщал глава администрации региона Максим Марченко. По его словам, повреждения получил объект инфраструктуры, однако о каком именно объекте шла речь, он не уточнил.

Государственная служба специальной связи Украины была образована в 1991 году как подразделение Службы безопасности Украины (СБУ). В ее задачи, в том числе, входит обеспечение защищенной правительственной связи и технической защиты государственной информации.

Кроме этого, российское Минобороны отчиталось о нанесении ударов по запорожскому пункту управления объединенной группировки войск ВСУ «Днепр» и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса «Искра», а также о поражении живой силы и военной техники противника в 132-х районах.

По данным Минобороны РФ, российские военные взяли под контроль село Горобьевка на купянском направлении в Харьковской области.

В ведомстве также сообщили, что российские военные нанесли «значительное поражение» подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.

На Краснолиманском направлении огневым поражением подразделений ВСУ в районах села Стельмаховка и поселка Розовка в ЛНР, а также сел Карповка и Ивановка в ДНР сорваны попытки переправы украинских военных через реку Жеребец, заявили в Минобороны РФ.

Ведомство также сообщило продолжении ударов по системам военного управления и энергетики Украины, а также по арсеналам с боеприпасами и иностранным вооружением.

С 10 октября Россия наносит ракетные удары по украинской инфраструктуре. Как сообщало Минобороны Рф, целями являются объекты систем военного управления, связи и энергетики. Удары последовали за терактом на Крымском мосту, который, как заявил президент России Владимир Путин, устроили украинские спецслужбы.