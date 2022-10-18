Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 237 дней военных действий

Азия и мир, политика

17:44, 18 октября 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 18 октября. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 65 850 (+530) человек, танков – 2 548 (+11) ед, боевых бронированных машин – 5 219 (+14) ед, артиллерийских систем – 1 622 (+23) ед, РСЗО – 372 (+6) ед, средств ПВО – 188 (+1) ед, самолетов – 268 (+0) ед, вертолетов – 242 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 276 (+35), крылатых ракет – 318 (+2), кораблей/катеров – 16 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 3 985 (+16) ед, специальной техники – 144 (+0). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia