Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 237 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:44, 18 октября 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 18 октября.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 65 850 (+530) человек,
танков – 2 548 (+11) ед,
боевых бронированных машин – 5 219 (+14) ед,
артиллерийских систем – 1 622 (+23) ед,
РСЗО – 372 (+6) ед,
средств ПВО – 188 (+1) ед,
самолетов – 268 (+0) ед,
вертолетов – 242 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 276 (+35),
крылатых ракет – 318 (+2),
кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 3 985 (+16) ед,
специальной техники – 144 (+0).
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