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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 237 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 18 октября.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 65 850 (+530) человек,

танков – 2 548 (+11) ед,

боевых бронированных машин – 5 219 (+14) ед,

артиллерийских систем – 1 622 (+23) ед,

РСЗО – 372 (+6) ед,

средств ПВО – 188 (+1) ед,

самолетов – 268 (+0) ед,

вертолетов – 242 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 276 (+35),

крылатых ракет – 318 (+2),

кораблей/катеров – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 985 (+16) ед,

специальной техники – 144 (+0).

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