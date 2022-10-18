В Японии открылся Центр поддержки трудовых мигрантов из Узбекистана

- Узбекистан, общество
- 18:06, 18 октября 2022
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CentralAsia (UZ) - В японском городе Нагоя 17 октября, на четвертый день рабочего визита в эту страну делегации Минтруда состоялось открытие Центра поддержки трудовых мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана.
Центр открыли при сотрудничестве агентства по иностранной трудовой миграции при Минтруда и Обществом дружбы «Нагоя-Узбекистан».
В новом центре Узбекистанцам будет оказываться консультационная и юридическая помощь.
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