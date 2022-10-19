Между Грузией и Болгарией. Монголия теперь на 90-й строчке в рейтинге свободы прессы

CentralAsia (MNG) - Всемирный индекс свободы прессы (Worldwide Press Freedom Index) — ежегодное исследование и сопровождающий его рейтинг о состоянии свободы прессы в странах мира, который выпускается международной неправительственной организацией «Репортёры без границ» (Reporters Without Borders). Рейтинг выпускается с 2001 года и по сей день. Последняя редакция – за 2022 год.

Международная организация «Репортеры без границ» (Reporters sans frontières, RSF) опубликовала «Индекс свободы мировой прессы» за 2022 год. Монголия в нем расположилась на 90-м месте среди 180 стран, что на 22 позиции ниже, чем в предыдущем году, однако Монголия остаётся в группе стран, в которых ситуация со свободой прессы оценивается как проблемная.

Монголия, либеральная демократия с начала 1990-х годов, в целом соблюдает принципы свободы и плюрализма СМИ, хотя в ее регулировании по-прежнему отсутствует базовая правовая защита конфиденциальности источников, а несовершенные законы о диффамации поощряют оскорбительные судебные процессы против журналистов, разжигая самоцензуру.

Медиа-ландшафт

В Монголии телевидение является самым популярным средством массовой информации, на долю которого приходится не менее 60% рынка. Монгольская национальная телерадиовещательная компания, единственная общественная медиа-группа, состоит из телеканалов, радио и веб-сайтов и является одним из самых просматриваемых и прослушиваемых СМИ в стране. Самыми популярными ежедневными газетами являются Өнөөдөр (Сегодня), Өдрийн сонин (Daily News) и Зууны мэдээ (Century News). В то же время информационное агентство Монцамэ, которое имеет 6 газет на разных языках, остается в собственности государства, несмотря на Закон о свободе СМИ 1998 года, в котором говорится, что агентство должно быть преобразовано в общественную вещательную компанию и что государство не должно владеть СМИ.

Политический контекст

Владение монгольскими СМИ очень сконцентрировано и непрозрачно. Будь то частные или государственные, большинство монгольских СМИ открыто демонстрируют свою принадлежность к правительству или политическим партиям. Возможности СМИ выступать в роли наблюдателей ограничены давлением политиков.

Правовые рамки

Более половины всех дел о диффамации в Монголии возбуждаются против журналистов и СМИ. Суровые финансовые санкции вынуждают их подвергать себя цензуре и ограничивать развитие независимых и следственных СМИ. Многие дела журналистов, обвиняемых в распространении ложной информации, основаны на петициях и жалобах высокопоставленных политических деятелей, членов парламента, государственных служащих или государственных органов.

Экономический контекст

На рынок всего в три миллиона человек приходится около 500 СМИ, в основном частных. Владельцы монгольских СМИ занимаются этой отраслью не только для получения прибыли, но и как инструмент для выражения своих политических предпочтений и защиты своих экономических интересов. Низкая заработная плата и большая загруженность журналистов в Монголии вынуждают их соглашаться на оплату за создание определенного контента, что подрывает доверие общества к СМИ.

Социокультурный контекст

Монголы обычно не доверяют СМИ из-за опасений по поводу качества контента и их отношения к крупным политическим событиям. Согласно опросу, проведенному RSF в 2016 году, Монгольское национальное общественное радио и телевидение пользуется наибольшим доверием с уровнем доверия 44% по сравнению с ежедневными газетами (10%) и источниками новостей в Интернете (5%).

Безопасность

Многие монгольские журналисты подвергаются той или иной форме угроз, давления или оскорблений, связанных с их работой, и было зарегистрировано несколько случаев преследования и насилия.

Злоупотребления в режиме реального времени в Монголии

Что касается соседей Монголии, то Россия занимает в списке 155-е место, Китай — 175-е.

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