MIPCOM: That’s My Jam направляется в Европу и Монголию

CentralAsia (MNG) - NBCUniversal подписала соглашения с несколькими территориями для местных языковых версий популярного развлекательного шоу, вдохновленного музыкальными фрагментами из шоу NBC «Вечернее шоу с участием Джимми Фэллона».

Популярное развлекательное шоу Formats That’s My Jam учит говорить по-итальянски, по-испански, по-португальски и по-монгольски.

Формат, вдохновленный музыкальными сегментами шоу «Вечернее шоу с Джимми Фэллоном» на канале NBC, предполагает, что знаменитости соревнуются в танцах и викторинах, основанных на популярных песнях. Оригинальная версия для США производится Universal Television Alternative Studio (UTAS) совместно с Electric Hot Dog Джимми Фэллона для NBC.

Во вторник NBCUniversal Formats объявила о подписании контрактов на создание локальных версий шоу на нескольких европейских территориях, в том числе с Endemol Shine Italy для сети бесплатного вещания RAI 2, с Polvora, продюсерской компанией испанского актера и комика Артуро Вальса, ведущего местной версии The Masked Singer для Испании, и с Shine Iberia для Португалии. Центральное телевидение Монголии также подписало соглашение о выпуске версии на местном языке.

Местные знаменитости, подписавшиеся на проведение региональных версий, включают Стефано Де Мартино (Anything Goes) из Италии, Вальса из Испании и г-на Анхбаяр Ганболд (Голос Монголии).

That’s My Jam недавно завершил съемки в британской версии формата, организованного Мо Гиллиганом для BBC. Этот формат также был успешно адаптирован во Франции под названием Stéréo Club для TF1 под руководством Камиллы Комбал («Танцы со звездами») и производства Monkey от Universal International Studios в партнерстве с UTAS.

NBCUniversal Formats является частью Universal International Studios, подразделения Universal Studio Group.

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